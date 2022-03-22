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Власти Карелии намерены капитально отремонтировать плотину на реке Вама

Новости. Экономика
16:05, 23 Марта 2022
фото: © geocaching.su

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Республиканское управление капитального строительства объявило аукцион стоимостью почти 50 миллионов рублей.

Власти Карелии намерены капитально отремонтировать плотину на реке Вама в Пудожском районе. На эти цели выделено около 48,8 миллиона рублей — такова начальная цена торгов, организатором которых выступает республиканское управление капитального строительства.

К работам планируется приступить сразу после заключения контракта. А завершить капитальный ремонт плотины предполагается в январе 2023 года.  

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