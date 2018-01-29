15:27, 29 Января 2018
Власти Карелии намерены открыть четырехзвездочный гостиничный комплекс на Ладоге
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства о заключении соглашения с инвестором проекта строительства гостиничного комплекса на острове в Ладожском озере.
Одобрить и подписать соглашение между правительством Республики Карелия и индивидуальным предпринимателем Пановым Евгением Владимировичем о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта "Апарт-отель "Кружево", - говорится в тексте документа.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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