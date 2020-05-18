Власти Карелии намерены построить роботизированную ферму за полмиллиарда рублей

Роботизированная молочная ферма может появиться на базе совхоза "Ведлозерский", который власти прежде пытались продать из-за его убыточности.

В парламент Карелии внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Как указано в пояснительной записке к документу, часть предусмотренных проектом средств будет направлена на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Совхоз "Ведлозерский". Предполагется выделить более 505 млн рублей на возведение там роботизированной молочной фермы. При этом 500 млн рублей будут обеспечены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а 5 млн 050 тыс. рублей - за счет средств резерва на софинансирование федеральных проектов и программ.

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