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Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря
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Власти Карелии намерены предоставить Поморью статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем

Новости. Экономика
12:15, 23 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканское правительство собирается предоставлять без торгов землю в Кемском и Беломорском районах для инвестпроектов по развитию инфраструктуры Соловков.

Власти Карелии намерены предоставить Карельскому Поморью официальный статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем. Правда, речь идет не обо всем карельском побережье Белого моря, а только о Кемском и Беломорском районах, где республиканское руководство собирается предоставлять земельные участки без торгов для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага.

Читайте подробнее в статье «Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-23 12:29:38
Поташеву свербит, что государство заботу о поморах проявило. Не все карелам масленица. Есть и другие народы в Карелии. Причем древние и коренные.
Гость
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