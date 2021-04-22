Власти Карелии намерены предоставить Поморью статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем

Республиканское правительство собирается предоставлять без торгов землю в Кемском и Беломорском районах для инвестпроектов по развитию инфраструктуры Соловков.

Власти Карелии намерены предоставить Карельскому Поморью официальный статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем. Правда, речь идет не обо всем карельском побережье Белого моря, а только о Кемском и Беломорском районах, где республиканское руководство собирается предоставлять земельные участки без торгов для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага.

Читайте подробнее в статье «Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря»