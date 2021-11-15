Власти Карелии направят 60 млн рублей на выкуп стадиона «Машиностроитель»

Стадион «Машиностроитель» будет возвращен в собственность Петрозаводска, информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Петрозаводский стадион «Машиностроитель» будет возвращен в собственность города. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в социальной сети.

По результатам переговоров нынешний владелец спортобъекта дал согласие на его продажу. В связи с этим глава республики поручил министерству финансов предусмотреть в бюджете региона на 2022 год субсидию городу в размере 60 миллионов рублей для выкупа стадиона.

− Возвращение петрозаводчанам этого спортивного объекта — важный и логичный финал давней истории. Благодаря неравнодушию петрозаводчан, активной позиции депутата ЗС РК Анны Лопаткиной, администрации города, правительства Карелии стадион мы сообща отстояли. И это тем более ценно, так как в Октябрьском микрорайоне физкультурных объектов не хватает, − написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изначально стадион принадлежал городу. Затем был выкуплен бизнесом и у нового собственника появились планы по строительству недвижимости на его территории. Это вызвало широкий общественный резонанс, тем более что использовать данный земельный участок можно только для размещения на нем спортивных объектов. Администрация Петрозаводска планирует привести стадион в порядок.

Напомним, по инициативе главы Карелии в Законодательное Собрание республики направлены поправки к проекту бюджета на ближайшие три года. Дополнительные средства из федерального бюджета на сумму 1 млрд 400 млн рублей предлагается направить на социальную сферу, экономику, сельское хозяйство и другие направления.