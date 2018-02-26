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Новости. Общество
07:15, 26 Февраля 2018

Власти Карелии направят 800 тысяч рублей на участие в выставках

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Правительство Карелии утвердило перечень выставочно-ярмарочных мероприятий на 2018 год.

Всего, как следует из распоряжения, Карелия будет представлена на 37 выставках или ярмарках в текущем году. Мероприятия пройдут в республике или городах России.

При этом деньги выделены лишь на четыре выставки, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

Так, 200 тыс. рублей потратят на участие XXIV Международной выставке "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции. HI-TECH’2018", 150 тыс. рублей на выставку в рамках форума средств массовой информации Северо-Запада "Медиа-атлас Северо-Запада", еще 250 рублей на участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

Еще 200 тыс. рублей направят на участие в XXIII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка – 2018".

Общий объем поддержки составит 800 тыс. рублей.

 

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