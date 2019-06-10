Власти Карелии направят около миллиарда рублей на строительство интерната в Костомукше

Денежную сумму на проведение работ предполагается выделить из дополнительных средств, поступающих из Москвы.

Министерство финансов республики сообщает, что объем трансфертов бюджету Карелии из федеральной казны планируется увеличить. В Государственную Думу внесен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Документ предусматривает дополнительные безвозмездные поступления в бюджет Карелии в общей сумме 1 270,3 млн рублей, в том числе в 2019 году – 236,3 млн рублей.

В этом году дополнительные средства запланированы на обеспечение жильем ветеранов, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, сообщают в Минфине.

В 2020 году будут предусмотрены дополнительные средства в сумме 94 млн рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Карелии.

Также законопроект предусматривает ассигнования в сумме 940 млн рублей на строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов в городе Костомукша.