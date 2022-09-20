Власти Карелии нашли нового подрядчика для скандального долгостроя в Ялгубе

Глава Минстроя республики не оставляет надежды возвести объект ФЦП в Прионежском районе.

ООО «ТТК Недра» пришел на смену нерадивым подрядчикам, которые не смогли построить спортивный центр в Прионежском районе. О возвращении к жизни многострадального объекта Федеральной целевой программы в Ялгубе министр строительства республики Виктор Россыпнов рассказал на своей странице в соцсети.

«Попытки подрядчиков из других регионов построить его дважды оказались бесплодными. Решение вопроса, как и во всех других подобных случаях, простое — работа с местной компанией, обладающей финансовой устойчивостью и потенциалом. Мы стараемся создать условия для расширения круга надёжных компаний, вовлечённых в исполнение государственных контрактов. Этот объект взялась достроить компания ООО «ТТК Недра», — пишет глава регионального Минстроя.

По словам министра, первый этап проекта включает в себя создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с беговой дорожкой, хоккейной коробкой в зимний период и футбольным полем в летний период. Здесь же возведут универсальную игровую площадку, модульные раздевалки и трибуны. Сейчас на объекте выполнено песчаное основание стадиона и проложено 90% сетей ливневой канализации.

Второй этап подразумевает возведение административно-бытового комплекса с универсальным игровым залом и гостиницей и еще две открытые универсальные игровые площадки. К нему планируют приступить уже в этом году.

После завершения строительства все объекты будут переданы Центру спортивной подготовки. Они будут доступны как спортсменам сборных команд республики, так и всем любителям спорта.

«В любые, в том числе сложные времена, нужно продолжать строить, и мы продолжаем!», — уверен Виктор Россыпнов.

Напомним, в прошлом году учебно-тренировочную базу «Школы высшего спортивного мастерства» в Ялгубе взялась достраивать за 253 млн рублей компания «Строй Инвест Групп» из Московской области.