Более 250 млн рублей вложат в скандальный долгострой из ФЦП Карелии

Власти Карелии нашли нового подрядчика для учебно-тренировочной базы «Школы высшего спортивного мастерства» в Ялгубе.

Достраивать объект, который должны были сдать к 100-летнему юбилею республики, будет компания из Московской области. Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания «Строй Инвест Групп». Фирма из города Раменское с уставным капиталом в 10 тысяч рублей оказалась единственным участником конкурса, который проводило в августе республиканское Управление капитального строительства. Торги были признаны несостоявшимися, но поскольку заявка компании из Подмосковья полностью соответствовала всем конкурсным требованиям, ей и достался этот государственный контракт. Интересно, что его начальная стоимость составляла 253 миллиона 928 тысяч рублей, т.е. фирма из Раменского снизила цену торгов менее чем на миллион.

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