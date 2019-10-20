Власти Карелии нашли площадку для строительства нового медпункта вместо сгоревшего

В селе Шелтозеро Прионежского района планируют построить новый ФАП вместо сгоревшего.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



Столица на Онего

"Осмотрел Шелтозерскую амбулаторию, которая после пожара в старом здании располагается в школе, - написал Артур Парфенчиков. - Это временное решение, будем строить новую: сегодня в селе получают медпомощь и жители соседних населенных пунктов. Кроме того, трасса Петрозаводск-Ошта стала федеральной, соответственно увеличится и поток машин. Одним словом, современная, хорошо оснащенная амбулатория здесь необходима. Участок с готовыми коммуникациями под нее уже определили рядом с котельной и электроподстанцией".

Глава отметил, что в Карелии уже есть удачные примеры собственных проектов.

"Это – ФАПы в Лоймоле, Спасской губе и на станции Шуйская, - сказал Парфенчиков. - Важно, что Минздрав России уже подтвердил готовность софинансировать наш проект".

Напомним, 17 мая 2019 года в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

Из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал.

К тушению пожара были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что принимать пациентов села Шелтозеро буду в местной школе, а после – в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.