Власти Прионежья назвали причину пожара в шелтозерской больнице

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Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал о предварительной версии пожара, уничтожившего амбулаторию в Шелтозеро.
"По предварительной версии, причиной возгорания стал пал травы", - написал Шемет на своей официальной странице "ВКонтакте".
Как сообщалось ранее, 17 мая в полдень загорелась амбулатория в селе Шелтозеро. Из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал. Семерых лежачих пациентов переправили в Ладвинскую больницу.
К тушению пожара были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.
Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что принимать пациентов села Шелтозеро буду в местной школе, а после – в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.
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