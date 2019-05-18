Власти Прионежья назвали причину пожара в шелтозерской больнице

фото: со страницы Григория Шемета в "ВКонтакте"

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал о предварительной версии пожара, уничтожившего амбулаторию в Шелтозеро.

"По предварительной версии, причиной возгорания стал пал травы", - написал Шемет на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, 17 мая в полдень загорелась амбулатория в селе Шелтозеро. Из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал. Семерых лежачих пациентов переправили в Ладвинскую больницу.

К тушению пожара были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что принимать пациентов села Шелтозеро буду в местной школе, а после – в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.