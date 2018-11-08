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Новости. Общество
12:58, 08 Ноября 2018
фото: gov.karelia.ru

Власти Карелии назвали сроки открытия перинатального центра в Петрозаводске

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В правительстве Карелии рассчитывают, что перинатальный центр в Петрозаводске будет готов к работе в конце ноября после решения очередных строительных проблем.

Причиной задержки ввода в эксплуатацию перинатального центра стали недочеты при сборке теплового узла. Об этом сообщил премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на заседании правительства республики

По словам Корсакова, на данный момент проблемы находятся в стадии устранения.

Он заявил, что в данный момент работа части вентиляционных систем нормализована, в ближайшие пять-шесть дней будет производиться необходимая настройка, сообщают "Вести Карелии.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Александр Насонков
2018-11-08 14:05:28
...продолжаем делать ставки!
Mike
2018-11-08 13:18:08
А как там у центра с крышей? Не съедет?
zanoza
2018-11-08 13:11:48
Скоро этот перинатальный центр морально и физически устареет,а его ещё только открывать собираются!
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