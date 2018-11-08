Власти Карелии назвали сроки открытия перинатального центра в Петрозаводске

В правительстве Карелии рассчитывают, что перинатальный центр в Петрозаводске будет готов к работе в конце ноября после решения очередных строительных проблем.

Причиной задержки ввода в эксплуатацию перинатального центра стали недочеты при сборке теплового узла. Об этом сообщил премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на заседании правительства республики

По словам Корсакова, на данный момент проблемы находятся в стадии устранения.

Он заявил, что в данный момент работа части вентиляционных систем нормализована, в ближайшие пять-шесть дней будет производиться необходимая настройка, сообщают "Вести Карелии.

Подробнее читайте в материале издания.