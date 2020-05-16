Власти Карелии не намерены отменять закон о роспуске горсовета Сортавалы

Депутаты парламента не намерены отыгрывать назад кампанию по роспуску прежнего горсовета Сортавалы, который не давал объединить два соседних поселения Карельского Приладожья – Сортавальского и Хелюльского.

Как отметил депутат Александр Федичев в своем выступлении на заседании профильного комитета республиканского парламента, поводом для принятия закона о роспуске горсовета Сортавалы послужило решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года, а также апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Весной нынешнего года судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила эти решения карельских судов, и, таким образом, у закона о роспуске Сортавальского горсовета исчезли юридические основания.

По словам председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, правовых оснований для принятия указанного закона (об отмене закона о роспуске Сортавальского горсовета – прим. "Столицы на Онего") не имеется.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления".