Власти Карелии не планируют снимать ограничения из-за COVID-19 в ближайшее время

Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.

Рекомендации предпринимателям по установке защитных экранов опубликованы на сайте карельского Минэка. В частности, в них говорится об отсутствии у властей планов снимать "противовирусные" ограничения в ближайший период.

"Учитывая, что в ближайшее время не планируется снятия ограничений, связанных с пандемией, рекомендуем качественно подойти к решению данной задачи и использовать эстетически привлекательные, качественные и, главное, безопасные защитные экраны", - говорится в заявлении министерства.

Согласно распоряжению главы Карелии, персоналу, осуществляющему непосредственное взаимодействие с посетителями, необходимо использовать очки или лицевые защитные экраны. В качестве альтернативы возможна установка защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями.

"Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что самым эффективным решением для уменьшения риска инфицирования является разделение контактирующих защитным экраном (перегородкой). Такие перегородки должны быть изготовлены из материалов, стойких к обработке антисептиками и бытовой химией. Для предприятий, занятых в сфере розничной торговли, защитные экраны должны быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра", - заявили в Минэке Карелии.

Ранее сообщалось, что законопослушность бизнеса в период карантина в Карелии позволила быстрее снять ограничения.