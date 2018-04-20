Власти Карелии не предполагают увеличения численности населения республики

Об этом говорят цифры, предложенные Концепцией социально-экономического развития Карелии до 2022 года.

Концепция одобрена парламентом и предусматривает три возможных сценария будущего, но ни один из них не предполагает миграционной прибыли населения в этот период.

В документе описываются инерционный, целевой и форсированный сценарии. Каждый из них будет влиять на те или иные факторы социально-экономической жизни, в том числе, на миграционную убыль населения. Этот показатель характеризует, на сколько число уехавших из Карелии, превышает количество прибывших на постоянное место жительство.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".