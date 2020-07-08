890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Под Петрозаводском большой олень проскакал по дороге (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:05
МВД предлагает внести изменения в водительские права и паспорт машины 3
08.07.2020 16:27
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой 5
Сегодня 10:01
Власти Петрозаводска снесут гаражи на трех улицах 2
08.07.2020 18:20
Обладающий "феноменальной" памятью житель Карелии обчистил карту приятеля 4
08.07.2020 17:20
Жительница Карелии, пытавшаяся по пьяни разжечь костер, покусала полицейского 1
08.07.2020 16:13

Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции"

Новости. Общество
12:28, 09 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего
Загрузка...

Группа жителей региона потребовала признать распоряжение незаконным.

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Дело в том, что заявители иска ходатайствовали о представлении суду оригинала или аутентичной копии спорного документа, где присутствовала бы подпись главы региона. Но такого документа истцы до сих пор не увидели.

Читайте подробнее в статье "Документ без подписи".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-09 14:34:38
кир, дурочку не ломай)) типа ты не из кружка друзей депутата матвеева. Скоро депутат матвеев будет пояснять Суду как он хапал, а ты типа в сторонке стоял))
zanoza
2020-07-09 14:01:23
Получается что вся это самоизоляция не что иное,как фикция,раз распоряжения нет. Тогда пусть возвращают штрафы за нарушение этой фиктивной самоизоляции.
Бриг
2020-07-09 13:34:15
Эх приставы -приставы . ни работать не умеют . ни самоизоляцию организовать . ни власть в Сортавале поменять . кругом у них одна лажа .
Njkdez
2020-07-09 13:03:06
Карелия устала от новых и старых друзей депутата матвеева.
Njkdez
2020-07-09 13:00:56
кир, дружище да знаем мы за проходимцев. Ну ка разъясни как чистонародный депутат дружок Мирошник вдруг оказался хапугой?
кир
2020-07-09 13:57:24
Njkdez, а ты поясни, кто такой матвеев и в чем его вина? А то я слегка отстал.
Generalus87
2020-07-09 13:00:52
Предлагаю лишить Кира права писать галиматью в комментах
кир
2020-07-09 14:17:22
Generalus87, твоё хотение, куда засунуть, спроси у маленького goo. Он знает. И уже воспользовался.:)
zanoza
2020-07-09 14:09:34
Generalus87, я двумя руками "за"!!!!
кир
2020-07-09 14:14:11
zanoza, и так виден твой уровень. Пустота, в основном.
zanoza
2020-07-09 14:42:42
кир, да тебе до моего уровня как до Луны :)
Бриг
2020-07-09 13:58:03
Если его лишить , то не кому будет и писать здесь .
новый
2020-07-09 12:51:48
Карелия устала от протестанутой шелупони
кир
2020-07-09 12:36:33
Власть не обязана отчитываться перед всякими проходимцами. Если она пойдет на поводу, то это будет уже не власть. Смутьянов внести в базу данных и применить к ним эффективные меры воздействия.
Андрей
2020-07-09 15:32:19
кир, это Верховный Суд республики для Вас - "проходимцы"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек

Аналитика

Сегодня 11:56
Обществоведение
Документ без подписи 1
Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 38
02.07.2020 12:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»