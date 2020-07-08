Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".

Группа жителей региона потребовала признать распоряжение незаконным.

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Дело в том, что заявители иска ходатайствовали о представлении суду оригинала или аутентичной копии спорного документа, где присутствовала бы подпись главы региона. Но такого документа истцы до сих пор не увидели.

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