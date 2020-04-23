Власти Карелии не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска

Глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.

Власти Карелии не намерены в ближайшее время закрывать въезд в Петрозаводск из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков, выступая 24 апреля во время "прямой линии" в социальной сети "ВКонтакте". "Мы так вопрос не ставим", - сказал губернатор.

По его словам, перед республиканскими властями стоит задача обеспечить максимальный контроль за въезжающими в регион на его административных границах, каждый из которых будет предупреждаться о действующих карантинных мерах. При этом Парфенчиков подчеркнул, что жители других городов и областей Российской Федерации, у которых есть недвижимость в Карелии, могут приехать в республику на майские праздники, но с обязательным соблюдением самоизоляции.

Глава Карелии также пообещал выпустить население самой республики на майские праздники на дачи.