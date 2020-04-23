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Власти Карелии не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска

Новости. Общество
12:30, 24 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.

Власти Карелии не намерены в ближайшее время закрывать въезд в Петрозаводск из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков, выступая 24 апреля во время "прямой линии" в социальной сети "ВКонтакте". "Мы так вопрос не ставим", - сказал губернатор.

По его словам, перед республиканскими властями стоит задача обеспечить максимальный контроль за въезжающими в регион на его административных границах, каждый из которых будет предупреждаться о действующих карантинных мерах. При этом Парфенчиков подчеркнул, что жители других городов и областей Российской Федерации, у которых есть недвижимость в Карелии, могут приехать в республику на майские праздники, но с обязательным соблюдением самоизоляции.

Глава Карелии также пообещал выпустить население самой республики на майские праздники на дачи.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-24 14:45:15
Ну, за нытиков ! :)
Николя
2020-04-24 14:33:55
Не слишком ли много на себя берёт . Надо чаще ему читать Конституцию РФ , перед тем как начинать что то говорить .Видно , что избирался малым количеством населения 17,9 % , поэтому представляет интересы не народа , а назначившего его на должность вышестоящего чиновника . А там у нас просто беда .
David
2020-04-24 14:06:17
Напомните пожалуйста. С каким преимуществом голосов нынешний губернатор победил на выборах? И когда эти выборы были?
crocodile66
2020-04-24 13:42:30
спасибо барин
banan
2020-04-24 13:36:42
Как легко умников поймать на заголовок. Цитату пожалуйста приведите с таймкодом где именно и именно так сказал АО. Пруф сюда или балабол (здесь другое слово).
Juniper59
2020-04-24 14:11:44
banan, там от ведущей дважды с 12 по 17 минуту звучало "так мы отпускаем людей?", и в ответ оба раза - бесконечное бла-бла-бла.
Вася
2020-04-24 13:15:18
Никаких перспектив для России при Терешкове нет — мнение
кир
2020-04-24 13:04:29
В цифровом веке перемещение людей и машин должно быть онлайн. В Китае уличные считывают лица прохожих и сравнивают с паспортной базой данных. И Дубенскиеи хние не вопят. Там нет Дубенских. :)
Саныч
2020-04-24 13:15:05
кир, там одни киры ватноголовые.
Андрей Дубенский
2020-04-24 12:54:05
"пообещал выпустить"...
Комментариев нет, слова и выражения кончились.
Изя
2020-04-24 12:50:47
Щасе то какое , дал народу право , предусмотренное Конституцией РФ , немного поперемещаться .Тут был лучше и не говорил про это , а просто , как юрист , промолчал (((((((((((
Саныч
2020-04-24 12:49:55
"Обещал выпустить". Ну тсарь, просто тсарь.
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