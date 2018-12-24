Власти Карелии обанкротят предприятия, задолжавшие перед бюджетом

Власти Карелии намерены инициировать принудительное взыскание долгов с 57 организаций республики по налоговым и неналоговым платежам, в том числе, через процедуру банкротства.

"В отношении 57 организаций, не предпринявших мер по погашению и нарастивших задолженность, решено во взаимодействии с отраслевыми органами власти Республики Карелия, УФНС и УФССП принять меры по принудительному взысканию долгов, в том числе через инициирование процедур несостоятельности (банкротства)", - говорится в сообщении.

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