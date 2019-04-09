Власти Карелии обещают построить 3 детских сада к 2021 году

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До конца 2021 года в Карелии планируется создать 2 376 дополнительных мест в детских садах, сообщил в правительстве Карелии.
На эти цели уже предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.
Так, в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия до 2020 года" планируется построить 3 детских сада: на 110 мест в поселке Ляскеля Питкярантского района, на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района, на 280 мест – в Петрозаводске.
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