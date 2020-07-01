Власти Карелии объяснили резкое снижение прибыли предприятий в регионе

Ранее сообщалось, что результаты финансовой деятельности предприятий и других организаций Карелии в I квартале оказались значительно хуже, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль предприятий сократилась на 62,6%. При этом, как сообщалось ранее, в таких базовых отраслях экономики республики, как лесозаготовки чистая прибыль упала на 92,5%, в добыче полезных ископаемых – на 38,7%. Ранее Минфин Карелии опубликовал данные о поступлениях в бюджет за счет налога на прибыль за 5 месяцев 2020 года. Этот показатель сократился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В Минэке республики видят влияние на деятельность организаций республики как вешнеэкономических, так и внутрироссийских факторов.

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