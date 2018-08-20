Власти Карелии объяснили реорганизацию техникумов

Министерство образования Карелии рассказало, как проведут слияние Автотранспортного техникума, Индустриального колледжа и Техникума дорожного строительства.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации Петрозаводского автотранспортного техникума. К нему присоединяются Техникум дорожного строительства и Индустриальный колледж.

При реорганизации учреждений профили подготовки, структура учреждений, а также контрольные цифры приема будут сохранены. Студенты продолжат обучение в прежних зданиях.

"Основная идея реорганизационных мероприятий – создание современного образовательного учреждения, которое, согласно указам Президента, будет способно обеспечивать конкурентоспособность российского образования, вести подготовку студентов по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 по востребованности на рынке труда",- сообщили в министерства.

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