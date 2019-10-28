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Новости. Общество
18:40, 28 Октября 2019
фото: Правительство Карелии

Власти Карелии объявили конкурс "Человек 2019 года"

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Трудовым коллективам, органам государственной власти, органам местного самоуправления и общественным объединениям предлагают определить лучших профессионалов, сообщили в правительстве Карелии.

Среди лауреатов власти надеются увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования и других профессий, которые  в 2019 году внесли существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие республики, а также вели активную общественную и благотворительную деятельность, добились весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения. 

Заявки нужно направить на имя главы Карелии до 10 ноября по адресу: пр. Ленина, 19.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по телефону (8142) 79-93-80.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-28 19:03:13
Настоящий "человек года" у нас обычно в тюрьме сидит, а это номинального выберут. Так уж повелось издревле.
новый
2019-10-28 18:47:29
Спасибо конечно... Вот прям в краску меня вогнали. :)
Гость
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