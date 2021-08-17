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Власти Карелии объявили повторный прием заявлений на добычу лося

Новости. Общество
09:51, 18 Августа 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», Freepic

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Минприроды Карелии объявило повторный прием заявлений на добычу лося после того, как предыдущая процедура была сорвана из-за ажиотажа.

23 августа с 9-00 пройдет повторный прием заявлений на добычу лося. Об этом информирует Минприроды республики.

Напомним, ранее министерство природных ресурсов и экологии Карелии было вынуждено отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждают в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

Сейчас Минприроды сообщает, что заявление можно будет подать несколькими способами: в электронном виде на региональном портале электронных услуг республики; в электронном виде при заполнении заявлений в многофункциональных центрах региона; лично гражданином или его уполномоченным лицом; по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

В министерстве природных ресурсов и экологии прием заявлений будет организован в холле на первом этаже. К приему заявлений будет привлечено не менее пяти сотрудников.

Также будет организован личный прием госинспекторами отдела государственного охотничьего надзора во всех районах республики.

«Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» уведомлен о проведении приема заявлений на добычу лося и о необходимости обеспечения приоритета при оказании данной услуги, утверждают в Минприроды.

«Карельский ресурсный центр цифровых технологий», являющийся оператором информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия», проинформирован о дате приема заявлений и протестировал работу портала, заявляют в министерстве.

Ранее чиновники полагали, что работа электронной системы была парализована из-за «массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием скриптов или специально написанного программного обеспечения». «С одной из таких учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе. Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений», — сообщали в Минприроды Карелии.

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