Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Ажиотажный спрос на получение лицензии на добычу лося в Карелии обвалил электронную систему

Новости. Общество
17:11, 13 Августа 2021
фото: коллаж: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», Freepic

Новости партнеров

Республиканские власти объявили об отмене приема заявлений от охотников.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии вынуждено было отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждают в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

Министерские чиновники полагают, что работа электронной системы была парализована из-за «массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием скриптов или специально написанного программного обеспечения». «С одной из таких учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе. Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений», – сообщили в Минприроды Карелии.

В итоге прием заявлений на добычу лося был отменен, и республиканские власти намерены обратиться по факту случившегося в правоохранительные органы. Напомним, такая история происходит в Карелии не первый раз: 6 августа Минприроды республики также аннулировало поданные заявления, сославшись на технический сбой. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
леха
2021-08-13 17:53:31
а нефиг по блату лицензии раздавать.
елпидифор
2021-08-13 17:48:03
Каждый год самая лучшая электронная система самой продвинутой страны рушится в самый важный момент. Враги кругом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
07.08.2021, 13:25
Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»