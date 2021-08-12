Ажиотажный спрос на получение лицензии на добычу лося в Карелии обвалил электронную систему

Республиканские власти объявили об отмене приема заявлений от охотников.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии вынуждено было отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждают в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

Министерские чиновники полагают, что работа электронной системы была парализована из-за «массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием скриптов или специально написанного программного обеспечения». «С одной из таких учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе. Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений», – сообщили в Минприроды Карелии.

В итоге прием заявлений на добычу лося был отменен, и республиканские власти намерены обратиться по факту случившегося в правоохранительные органы. Напомним, такая история происходит в Карелии не первый раз: 6 августа Минприроды республики также аннулировало поданные заявления, сославшись на технический сбой.