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Власти Карелии обсудят с жителями вепсских поселений лесозаготовку на территории проживания коренного малочисленного народа

Новости. Экономика
15:42, 04 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Поводом для встречи с местным населением послужили протесты против передачи в аренду под заготовку древесины лесных участков вблизи исторических вепсских сел и деревень.

Власти Карелии обсудят с жителями вепсских поселений лесозаготовку на территории проживания коренного малочисленного народа в Прионежском районе республики. Как сообщили в карельском министерстве природных ресурсов и экологии, с инициативной группой Шелтозерского, Рыборецкого и Шокшинского сельских поселений встретятся вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, исполнительный директор ООО "ДОК "Калевала" Валерий Пучков, представители республиканского министерства национальной и региональной политики и Минприроды.

Поводом для встречи с местным населением послужили протесты против передачи в аренду компании "ДОК "Калевала" под заготовку древесины лесных участков вблизи исторических вепсских сел и деревень.

Читайте подробнее о причинах конфликта в статье "Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН".  

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Комментарии

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