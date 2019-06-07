Власти Карелии обучат население финансовой грамотности

В Карелии утверждена Региональная программа повышения финансовой грамотности населения, сообщает Минфин республики.

Документ утвержден пятого июня распоряжением правительства республики Карелия.

В рамках программы планируется повысить охват и качество информирования населения об основах формирования финансово грамотного поведения, оказать содействие внедрению элементов финансовой грамотности в образовательные программы; планируется внедрение элементов финансовой грамотности в информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. Также предполагается совершенствование механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, а также совершенствование механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг.

Предполагается, что мероприятиями региональной программы будут охвачены школьники и студенты, потребители финансовых услуг с низким и среднем уровнем дохода, граждане пенсионного и предпенсионного возраста, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

"Региональная программа позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон, реализующих мероприятия по формированию грамотного поведения граждан, а также по повышению уровня предпринимательской культуры, грамотного использованию финансовых инструментов и рационального поведения на финансовых рынках представителей малого и среднего бизнеса", - сообщает региональный Минфин на своем сайте.

Проведенный весной 2018 года в Петрозаводске мониторинг зафиксировал невысокий уровень финансовой грамотности жителей карельской столицы.