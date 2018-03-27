Власти Карелии оказались не в состоянии объяснить серьезный рост долгов по зарплате на транспорте

Министерство финансов Карелии не смогло ответить на вопрос о причинах роста задолженности по зарплате на предприятиях в сфере транспорта.

Согласно данным Карелиястата, долги по зарплате на транспорте в январе выросли на 47%, а за февраль – еще в 1,5 раза. Общая сумма задолженности по зарплате в отрасли к1 марта достигла 42,2 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.