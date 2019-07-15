Власти Карелии отдали сельхозучасток под промышленные нужды

Правительство Карелии перевело сельхозугодья в Сортавальском районе в земли промышленности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о переводе земельного участка в Сортавальском районе из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Участок находится в окрестностях поселка Кааламо.

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