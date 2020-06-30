Власти Карелии отложили открытие детских лагерей

Детская летняя оздоровительная кампания начнется в Карелии с опозданием.

Решение о переносе летней кампании приняли республиканские власти и территориальное управление Роспотребнадзора по Карелии. Об этом стало известно в ходе "прямой линии" главы региона 30 июня.



"Артур Олегович внес в распоряжение отсрочку. Планировалось начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Но с учетом нестабильной эпидситуации в республике было принято решение отложить открытие лагерей до 13 июля", – сообщила главный санитарный врач региона, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.



Это не касается детей, которые получили путевки на летний отдых в другие регионы, отметил глава Карелии. В данном случае вопрос будет решаться с принимающей стороной.



Напомним, в Карелии на 30 июня зарегистрирован 141 случай COVID-19 среди детей. По словам Людмилы Котович, дети переносят болезнь в очень легкой форме. Большинство инфицированных не имеют симптомов.