Власти Карелии отправили первую в новом году партию одежды и оборудования для мобилизованных

Министерство экономического развития Карелии помогло благотворительному фонду «Живой город» в закупке очередной партии оборудования и теплой одежды для мобилизованных военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это сделано по личному распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Первая в новом году машина с помощью для мобилизованных жителей Карелии отправилась в пункт назначения 4 января, второй грузовик будет загружен 5 января», - говорится в сообщении.

По заявке командира воинской части Пскова приобретено более 200 комплектов зимней камуфлированной одежды, выдерживающей низкие температуры до -35 градусов, более 200 пар берцев, тепловизоры, очки и прицелы ночного видения, наглазники «Кошачий глаз» и иное тактическое оборудование.

«Сегодня мы направляем теплую одежду – зимние костюмы расцветки «Мох», теплые ботинки, а также тактическое оборудование в Псков. Также завтра мы будем грузить следующую машину, она поедет в район Сватово. Груз будет сформирован по заявкам бойцов, которые они передали главе Карелии Артуру Парфенчикову во время его посещения зоны СВО», – рассказал заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Виктор Свирский.