Власти Карелии озаботились судьбой девушки-инвалида, выступившей на "Первом канале"

Надежде Шпаковой из Святозера предложили учебу и проживание в общежитии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Надежде, инвалиду-колясочнику, которая проживает в аварийном доме предложили обучение в Петрозаводском педагогическом колледже.



В колледже приобретено оборудование для нового кабинета лечебной физкультуры, а также специальный электроподъемник и инвалидная коляска с электроприводом. Шесть лет назад Надежда перед обострением заболевания уже проходила обучение в колледже, но таких условий для обучения не было.

© Управление пресс-службы главы Карелии



Для девушки будет разработан индивидуальный образовательный маршрут.



Проживание в общежитии и обучение в колледже бесплатное, также девушка будет получать бесплатное питание.

Напомним, на шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" приехала 25-летняя Надежда Шпакова, инвалид-колясочник. Она уже 12 лет живет в нечеловеческих условиях в старом бараке, который сняли из программы расселения. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Администрация Пряжинского района до сих пор не предоставила девушке жилья.

По информации Следкома, в ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту.