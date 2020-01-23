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Власти Карелии озаботились судьбой девушки-инвалида, выступившей на "Первом канале"

Новости. Общество
09:29, 24 Января 2020
фото: © Кадр из видео/ "Мужское/Женское"
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Надежде Шпаковой из Святозера предложили учебу и проживание в общежитии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Надежде, инвалиду-колясочнику, которая проживает в аварийном доме предложили обучение в Петрозаводском педагогическом колледже.

В колледже приобретено оборудование для нового кабинета лечебной физкультуры, а также специальный электроподъемник и инвалидная коляска с электроприводом. Шесть лет назад Надежда перед обострением заболевания уже проходила обучение в колледже, но таких условий для обучения не было.

© Управление пресс-службы главы Карелии

Для девушки будет разработан индивидуальный образовательный маршрут.

Проживание в общежитии и обучение в колледже бесплатное, также девушка будет получать бесплатное питание.

Напомним, на шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" приехала 25-летняя Надежда Шпакова, инвалид-колясочник. Она уже 12 лет живет в нечеловеческих условиях в старом бараке, который сняли из программы расселения. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Администрация Пряжинского района до сих пор не предоставила девушке жилья.

По информации Следкома, в ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту.

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Комментарии

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zanoza
2020-01-24 10:34:07
Проблемы граждан (избирателей) в Карелии можно решить только через огласку в СМИ. Зачем кормим бесполезную армию "слуг народа", которая ничегошеньки не делает для "кормильцев".
Гость
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