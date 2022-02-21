Власти Карелии передали компании «Асилан» землю без торгов в Пудожском районе

Компания получила в аренду территорию в 297 тысяч квадратных метров под размещение гостевой базы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился предоставить компании «Асилан» землю в Пудожском районе. Компания получит в аренду пять земельных участков общей площадью более 297 тысяч квадратных метров.

Участки находятся на территории Шальского сельского поселения. Как говорится в губернаторском распоряжении, земля предоставлена АО «Асилан» «для размещения объекта социально-культурного назначения «Гостевая база «Шальский».