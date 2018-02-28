Власти Карелии перевыполнили план по оздоровлению муниципальных финансов

Министерство финансов Карелии перевыполнило план по программе оздоровления муниципальных финансов за 2017 год.

В минувшем году программы оздоровления муниципальных финансов реализовывались всеми районами Карелии. Цель программ – обеспечение бюджетной консолидации и повышение сбалансированности местных бюджетов. Программы включали в себя мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета, совершенствованию долговой политики, сокращению просроченной кредиторской задолженности. Итоги реализации этих мероприятий подвели сегодня на коллегии министерства финансов Карелии в правительстве.

По всем показателям, за исключением повышения эффективности расходов, специалисты Минфина зафиксировали рост.

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