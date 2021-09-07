Власти Карелии планируют построить новый больничный комплекс в Лахденпохье

В современном здании, включающем в себя поликлинику и стационар, медпомощь будет оказываться взрослым и детям, сообщили в правительстве рсепублики.

Об этом решении рассказал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с работниками районной больницы Лахденпохья.

Новый больничный комплекс планируется возвести на месте старого здания больницы на ул. Красноармейская, 3. Также под стройку будут использованы близлежащие земельные участки, которые сейчас находятся в частной собственности.

− Я считаю вопрос о строительстве нового учреждения правильным, с учетом его обсуждения и с населением. При всей сложности решения оно наиболее очевидно с точки зрения перспектив − поликлиника и больница будут служить многим поколениям жителей города, − подчеркнул глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, на строительство и обустройство учреждения потребуется 3-4 года. На это время будут найдены временные варианты размещения медслужб для оказания медицинской помощи населению.

Глава республики также отметил, что место, где расположится новый комплекс — удобное. Это центр города, здесь есть вся необходимая инфраструктура, и жители к нему привыкли.

Руководитель Общественной приемной главы Карелии в Лахденпохском районе, директор Центра занятости населения района Елена Алипова поблагодарила руководителя региона за это решение.

− Прежний вариант предполагаемого размещения больницы не вызвал одобрения жителей. Добираться туда было бы не удобно, особенно пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Я благодарна Главе Карелии, что наше предложение о переносе места строительства комплекса принято и рассмотрено, − сообщила Елена Алипова.

Лахденпохская больница − структурное подразделение Сортавальской Ц. Б. Сейчас в учреждении продолжается дооснащение и замена медицинского оборудования. В этом году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия» в больницу поставлен 12-канальный электрокардиограф. В 2022 году планируется приобретение еще одного такого аппарата, а также системы ультразвуковой визуализации. А сегодня учреждение получило новый аппарат У. И. Также по поручению Главы Карелии будет решен вопрос о приобретении для поликлиники новой стоматологической установки. О ее замене попросила на встрече врач-стоматолог.

В районе продолжится строительство новых ФАПов. Они появятся в поселках Тиурула, Эстерло и Мийнала. В п.Хийтола в 2023 году запланировано строительство нового здания врачебной амбулатории, а в 2024 году − в п. Куркиёки.