Власти Карелии планируют построить в 2019 году 34 объекта туризма

Управление по туризму Республики Карелия обнародовало план развития туристической инфраструктуры на 2019 год, согласно которому предполагается строительство 34 новых туробъектов.

И.о. начальника Управления Денис Максимов представил план в ходе встречи главы Карелии Артур Парфенчиков с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.

"Это 11 туристических и порядка 23 инфраструктурных объектов, среди которых туристические базы, гостиницы и гостевые дома, а также подъездные пути к ним", - сообщает пресс-служба правительства.

Что еще планируется построить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".