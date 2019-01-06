Власти Карелии планируют построить в 2019 году 34 объекта туризма

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Управление по туризму Республики Карелия обнародовало план развития туристической инфраструктуры на 2019 год, согласно которому предполагается строительство 34 новых туробъектов.
И.о. начальника Управления Денис Максимов представил план в ходе встречи главы Карелии Артур Парфенчиков с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.
"Это 11 туристических и порядка 23 инфраструктурных объектов, среди которых туристические базы, гостиницы и гостевые дома, а также подъездные пути к ним", - сообщает пресс-служба правительства.
Что еще планируется построить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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