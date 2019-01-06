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Новости. Общество
10:08, 06 Января 2019
фото: фото: Игорь Георгиевский

Власти Карелии планируют построить в 2019 году 34 объекта туризма

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Управление по туризму Республики Карелия обнародовало план развития туристической инфраструктуры на 2019 год, согласно которому предполагается строительство 34 новых туробъектов.

И.о. начальника Управления Денис Максимов представил план в ходе встречи главы Карелии Артур Парфенчиков с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.

"Это 11 туристических и порядка 23 инфраструктурных объектов, среди которых туристические базы, гостиницы и гостевые дома, а также подъездные пути к ним", - сообщает пресс-служба правительства.

Что еще планируется построить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-01-06 10:19:55
Так это бизнес планирует. А власти Карелии отчитались.
Правда, власти Карелии могут еще все это загубить.
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