Власти Карелии планируют увеличить объем инвестиций до 46 млрд рублей

Власти Карелии ожидают по итогам 2018 года увеличение объемов инвестиций в основной капитал до 46 млрд рублей против 41,7 млрд рублей в предыдущем году.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Объем инвестиций в основанной капитал за 2017 год увеличился на 11,2% к уровню предыдущего года и составил 41,7 млрд рублей. В 2018 году мы ожидаем рост до 46 млрд рублей. У нас есть для этого все основания. Уже по I кварталу Карелия показала увеличение объема инвестиций на 20% по отношению к аналогичному показателю прошлого года", - сказал Дмитрий Родионов.

За счет чего планируется увеличить объемов инвестиций, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".