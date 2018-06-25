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Новости. Экономика
14:01, 25 Июня 2018

Власти Карелии планируют увеличить объем инвестиций до 46 млрд рублей

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Власти Карелии ожидают по итогам 2018 года увеличение объемов инвестиций в основной капитал до 46 млрд рублей против 41,7 млрд рублей в предыдущем году.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Объем инвестиций в основанной капитал за 2017 год увеличился на 11,2% к уровню предыдущего года и составил 41,7 млрд рублей. В 2018 году мы ожидаем рост до 46 млрд рублей. У нас есть для этого все основания. Уже по I кварталу Карелия показала увеличение объема инвестиций на 20% по отношению к аналогичному показателю прошлого года", - сказал Дмитрий Родионов.

За счет чего планируется увеличить объемов инвестиций, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-06-25 14:56:16
По итогам 2017 года ничего не увеличили , а тут , что и гадать то. .
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