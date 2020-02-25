Власти Карелии получили в собственность дорогу в центре Петрозаводска для проведения ремонта моста

Петрозаводский городской совет принял решение о передаче в государственную собственность республики участка дороги на улице Кирова для последующего проведения там ремонта моста через реку Неглинка.

Соответствующее решение было принято сегодня на сессии городского парламента.

Проект о передаче участка дороги из муниципальной в госсобственность подготовлен на основании обращения Минимущества региона с целью проведения реконструкции моста через реку Неглинка по ул. Кирова в Петрозаводске.

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук пояснил, что фрагмент городской трассы будет передан в собственность республики временно.

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