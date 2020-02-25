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Власти Карелии получили в собственность дорогу в центре Петрозаводска для проведения ремонта моста

Новости. Экономика
13:14, 26 Февраля 2020
фото: Карты Google / скриншот
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Петрозаводский городской совет принял решение о передаче в государственную собственность республики участка дороги на улице Кирова для последующего проведения там ремонта моста через реку Неглинка.

Соответствующее решение было принято сегодня на сессии городского парламента. 

Проект о передаче участка дороги из муниципальной в госсобственность подготовлен на основании обращения Минимущества региона с целью проведения реконструкции моста через реку Неглинка по ул. Кирова в Петрозаводске. 

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук пояснил, что фрагмент городской трассы будет передан в собственность республики временно.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-02-26 13:39:00
Трындец дороге , расстащут всю и храм построят . :)
Гость
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