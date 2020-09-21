Власти Карелии помогают заводу "Карелия ДСП" выйти из кризиса

Градообразующая компания в поселке Пиндуши Медвежьегорского района накопила многомиллионные долги и оказалась в непростой ситуации.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что сделан важный шаг на пути вывода из кризиса завода "Карелия ДСП".

"Сейчас там сложилась непростая ситуация. Предприятие накопило большую задолженность за электроэнергию – более 27 млн рублей. В результате электроснабжение отключили, производство приостановлено. Имеются долги по зарплате, налогам и перед кредиторами", – написал Артур Парфенчиков.

На минувшей неделе глава республики посетил завод, а также провел селекторное совещание с участием руководства Региональной сбытовой компании и АО "Карелия ДСП".

"В результате достигнута предварительная договоренность о реструктуризации долга перед энергетиками. Определен планируемый график погашения задолженности. На этой неделе в суде должно состояться подписание мирового соглашения. После этого можно будет говорить о возобновлении подачи электроэнергии на завод, – отметил Артур Парфенчиков. – Подчеркну, нам крайне важно сохранить это производство и, самое главное, коллектив. И сейчас важны также грамотные управленческие решения со стороны руководства завода. В противном случае может быть инициирована процедура банкротства с целью поиска нового эффективного собственника предприятия".

Напомним, в течение последних нескольких лет предприятие "Карелия ДСП" преследуют исключительно несчастья: завод успел сгореть в пожаре, сменить собственника и уйти в глубокий финансовый кризис. На предприятии, с которым региональные власти связывали большие надежды, на сегодняшний день арестовано имущество за многомиллионные долги.

Ранее бывший работник рассказал, как с завода вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.