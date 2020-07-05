Власти Карелии пообещали построить больничный комплекс в Лахденпохье

Жители Лахденпохьи в ходе прямой линии с главой Карелии пожаловались на закрытый круглосуточный стационар.

Сегодня во время прямой линии руководителя республики Артура Парфенчикова жители города в Приладожье пожаловались на закрытый стационар. Из Лахденпохьи людям приходится ездить в Сортавальскую ЦРБ.

По словам главы Минздрава республики Михаила Охлопкова, в стационаре работа приостановлена лишь на время ремонта.

"Никто не будет закрывать стационар в Лахденпохье. На втором этаже в стационаре мы планируем сделать капитальный ремонт. Есть поручение главы Карелии, чтобы мы построили больничный комплекс в Лахденпохье. И мы заложили этот проект в программу модернизации первичного звена. Должны были утвердить программу до 10 июля 2020 года, но в связи с ковидом ее утверждение перенесли на декабрь 2020 года. Земля под комплекс уже определена", - отметил Михаил Охлопков.

По словам министра, в сентябре ремонт в стационаре будет закончен.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, в Лахденпохье нужно строить больнично-поклинический комплекс, поскольку ремонт в нынешнем здании не позволит сделать учреждение здравоохранения современным. Новый комплекс будет находиться в структуре Сортавальской больницы.