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Власти Карелии потратят из бюджета более 30 млн рублей на поддержку частных соцучреждений

Новости. Общество
15:44, 18 Марта 2021
фото: pixabay
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Поставщики социальных услуг из числа коммерческих учреждений Карелии получат в 2021 году 31 млн рублей из бюджета республики.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет Карелии, принятый сегодня парламентом региона.

В преддверии заседания парламента эти изменения обсуждались на профильном комитете по бюджету.

Министр финансов республики Елена Антошина пояснила, что коммерческим учреждениям будет компенсироваться часть их затрат, связанных с оказанием социальных услуг.

Председатель комитета Виталий Красулин поинтересовался, почему бизнес-структуры будут получать бюджетные деньги, если они оказывают соцуслуги на коммерческой основе.  

Что ответила министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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