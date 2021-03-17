Власти Карелии потратят из бюджета более 30 млн рублей на поддержку частных соцучреждений

Поставщики социальных услуг из числа коммерческих учреждений Карелии получат в 2021 году 31 млн рублей из бюджета республики.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет Карелии, принятый сегодня парламентом региона.

В преддверии заседания парламента эти изменения обсуждались на профильном комитете по бюджету. Министр финансов республики Елена Антошина пояснила, что коммерческим учреждениям будет компенсироваться часть их затрат, связанных с оказанием социальных услуг. Председатель комитета Виталий Красулин поинтересовался, почему бизнес-структуры будут получать бюджетные деньги, если они оказывают соцуслуги на коммерческой основе. Что ответила министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".