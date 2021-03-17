Власти Карелии потратят из бюджета более 30 млн рублей на поддержку частных соцучреждений

Поставщики социальных услуг из числа коммерческих учреждений Карелии получат в 2021 году 31 млн рублей из бюджета республики.
Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет Карелии, принятый сегодня парламентом региона.
В преддверии заседания парламента эти изменения обсуждались на профильном комитете по бюджету.
Министр финансов республики Елена Антошина пояснила, что коммерческим учреждениям будет компенсироваться часть их затрат, связанных с оказанием социальных услуг.
Председатель комитета Виталий Красулин поинтересовался, почему бизнес-структуры будут получать бюджетные деньги, если они оказывают соцуслуги на коммерческой основе.
Что ответила министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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