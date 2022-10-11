Власти Карелии предлагают назвать достойных звания «Человек года»

Комиссия при главе Карелии по госнаградам принимает предложения по лауреатах и человеке года республики.

По сложившейся традиции в конце года будут названы лучшие люди региона, которые войдут в состав пятнадцати лауреатов 2022 года Республики Карелия. Тогда же будет определен и «Человек года». Уже сегодня трудовые коллективы, органы государственной и муниципальной власти, общественные объединения могут предлагать свои кандидатуры, достойные высокого звания. Ходатайства о включении граждан в число лауреатов года и о признании гражданина Человеком с указанием заслуг и достижений соискателя звания необходимо направить на имя главы республики Артура Парфенчикова не позднее 10 ноября по адресу: 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.

«Среди лауреатов надеемся увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий, которые именно в 2022 году внесли существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, а также вели активную общественную и благотворительную деятельность, добились весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения, защите нашего Отечества. Именно от вас зависит, кого мы назовем в числе лучших и будем чествовать по итогам 2022 года», — отметили в комиссии при главе республики по государственным наградам.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по телефонам (8142) 79-93-80, (8142) 79-93-78, образец представления размещен на официальном интернет-портале Республики Карелия в подразделе «Иные формы поощрения» раздела «Государственные награды».