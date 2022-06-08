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Власти Карелии предлагают предприятиям взять подростков летом на работу

Новости. Общество
18:40, 16 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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В республике сформирован реестр работодателей, готовых принять на работу школьников на время каникул.

На сегодняшний день в реестр работодателей, готовых принять на работу несовершеннолетних в период каникул, включает 122 хозяйствующих субъекта. Всего в течение года в Карелии предполагается трудоустроить не менее 1500 детей, сообщается на сайте правительства региона.

Работа детей на предприятиях реального сектора позволяет провести раннюю профориентацию и в дальнейшем рассчитывать на заинтересованность юных жителей Карелии найти работу в регионе.

Так, более 70 ребят из школ Питкяранты и Питкярантского района приступили к работе в родных стенах. Ребята получают практические знания профессий цветовода, ландшафтного дизайнера, библиотекаря, дворника, плотника, столяра. Дети сажают цветы, обустраивают скверы и территории вокруг школ, помогают в школьной библиотеке, под руководством учителя труда выполняют мелкий ремонт школьной мебели, занимаются уборкой кабинетов, моют столы, стены. Они получат зарплату, а также материальную поддержку от Агентства занятости населения.

В правительстве Карелии напомнили, из регионального бюджета на организацию мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время предусмотрено 9 млн 381,3 тыс. руб., из них 6 млн 658 тыс. руб. — на реальный сектор. Средства пойдут на выплату материальной поддержки подросткам в период временного трудоустройства и на компенсацию затрат работодателей на заработную плату подросткам.

Также органы местного самоуправления выделили 5 млн 735 тыс. рублей на выплату зарплаты подросткам, трудоустроенным в муниципальные учреждения и организации.

Для трудоустройства, а также участия в мероприятии в качестве работодателя необходимо обращаться в Агентства занятости населения региона по месту жительства.

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