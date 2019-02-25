Власти Карелии представили новые меры поддержки женщин-предпринимателей

Управление труда и занятости Карелии сообщило о новых мерах господдержки женщин, решивших заняться бизнесом.

Впервые с этого года претендентки, состоящие на учете в службе занятости населения, решившие предоставлять услуги по дневному уходу за детьми, смогут получить по 200 тысяч рублей. Как правило, этим видом бизнеса занимаются именно женщины, поясняют в управлении.

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