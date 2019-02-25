Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:07, 25 Февраля 2019
фото: © Fotolia/ denisismagilov

Власти Карелии представили новые меры поддержки женщин-предпринимателей

Загрузка...

Управление труда и занятости Карелии сообщило о новых мерах господдержки женщин, решивших заняться бизнесом.

Впервые с этого года претендентки, состоящие на учете в службе занятости населения, решившие предоставлять услуги по дневному уходу за детьми, смогут получить по 200 тысяч рублей. Как правило, этим видом бизнеса занимаются именно женщины, поясняют в управлении.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"

Аналитика

Сегодня 10:43
Обществоведение
Чичин во взятках не признается 1
На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.
Новый социализм 19
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 5
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 28
18.02.2019 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер
Сегодня 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 8
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
Сегодня 12:07
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»