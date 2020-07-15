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Власти Карелии приватизируют объекты в Шуйской Чупе

Новости. Общество
13:03, 16 Июля 2020
фото: © youtube.com / Vesti Karelia
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Депутаты Законодательного собрания республики одобрили включение нескольких объектов в деревне Шуйская Чупа в прогнозный план приватизации.

На сессии парламента в четверг, 16 июля, депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации госимущества Карелии, который, в частности, предполагает продажу нескольких объектов в Шуйской Чупе Проект закона был принят во втором, окончательном чтении.

Речь идет о постройках, находящихся по адресам: деревня Шуйская Чупа, дома №4, №5, №18. Также предполагается приватизировать местное овощехранилище. Все здания являются нежилыми. При этом дом №5 находится в аренде до середины декабря 2056 года, отмечено в тексте законопроекта.

Подробности – на сайте "Вести Карелии"

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