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Власти Карелии признают, что в больницах невозможно оградить пациентов от заражения коронавирусом

Новости. Общество
13:32, 16 Декабря 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Пациенты медицинских учреждений Карелии, поступающие туда для оказания стационарной помощи, рискуют заболеть коронавирусом, что особенно опасно для пожилых людей.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы понимаем, что сегодня больничная инфекция коронавируса — это тема актуальная не только в Карелии, не только в России. Больницы сегодня представляют определенную проблематику. Я вижу каждые сутки, когда смотрю ситуацию с заболевшими и ситуацию, к сожалению, с умершими, что часть наших лиц старшего возраста заболевают в рамках оказания общемедицинской помощи в наших больницах. Мы от этого никуда не уйдем, поэтому здесь нужно, конечно, эту грань проходить», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, особенно рискуют те, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку от коронавируса.

«Ну нельзя человека, которому и прививку то делать нельзя, везти в медицинское учреждение. Это, к сожалению, грань такая, что все может закончится очень быстро и очень печально… Нужно сейчас точечно отработать каждого такого человека — можно ему делать вакцину или нельзя», — добавил губернатор.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил, что врачи стараются реже направлять в больницы людей старше 60 лет

«Мы очень деликатно относимся к людям, которые не вакцинированы, и мы уменьшили показатель довоза до медицинских организаций пожилых людей старше 60 лет», — пояснил министр.

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Комментарии

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Сергей
2021-12-16 14:10:42
Не оттуда ли рост заболеваемости ?. Думаю , оттуда !!!
Гость
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