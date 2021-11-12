Власти Карелии признают, что в больницах невозможно оградить пациентов от заражения коронавирусом

Пациенты медицинских учреждений Карелии, поступающие туда для оказания стационарной помощи, рискуют заболеть коронавирусом, что особенно опасно для пожилых людей.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы понимаем, что сегодня больничная инфекция коронавируса — это тема актуальная не только в Карелии, не только в России. Больницы сегодня представляют определенную проблематику. Я вижу каждые сутки, когда смотрю ситуацию с заболевшими и ситуацию, к сожалению, с умершими, что часть наших лиц старшего возраста заболевают в рамках оказания общемедицинской помощи в наших больницах. Мы от этого никуда не уйдем, поэтому здесь нужно, конечно, эту грань проходить», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, особенно рискуют те, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку от коронавируса.

«Ну нельзя человека, которому и прививку то делать нельзя, везти в медицинское учреждение. Это, к сожалению, грань такая, что все может закончится очень быстро и очень печально… Нужно сейчас точечно отработать каждого такого человека — можно ему делать вакцину или нельзя», — добавил губернатор.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил, что врачи стараются реже направлять в больницы людей старше 60 лет

«Мы очень деликатно относимся к людям, которые не вакцинированы, и мы уменьшили показатель довоза до медицинских организаций пожилых людей старше 60 лет», — пояснил министр.