Власти Карелии продают ПТУ, построенное в 50-е годы

Фонд госимущества Карелии объявил аукцион по продаже здания профессионального училища №6 в городе Суоярви.

Информация об этом опубликована в сообществе Фонда госимущества республики в соцсети "Вконтакте".

Площадь здания ПТУ- 1173, 5 кв м. Площадь земельного участка- 5 тысяч кв м. Объект расположен в Суоярви.

Начальная цена продажи – 3 млн 330 тысяч рублей с учетом НДС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".