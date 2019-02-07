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Новости. Экономика
14:55, 07 Февраля 2019
фото: Фонд госимущества Карелии / "Вконтакте"

Власти Карелии продают ПТУ, построенное в 50-е годы

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Фонд госимущества Карелии объявил аукцион по продаже здания профессионального училища №6 в городе Суоярви.

Информация об этом опубликована в сообществе Фонда госимущества республики в соцсети "Вконтакте".

Площадь здания ПТУ- 1173, 5 кв м. Площадь земельного участка- 5 тысяч кв м. Объект расположен в Суоярви.

Начальная цена продажи – 3 млн 330 тысяч рублей с учетом НДС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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помойное вЕдро
2019-02-07 16:48:59
Зря. Вот бы туда запихать на учёбу всю "золотую молодёжь" - детишек чиновников да депутатов, с Лизой Песковой во главе.
zanoza
2019-02-07 15:01:02
Продавать не строить! Надо же подтверждать профицитный бюджет! По сусекам скребут доходы этого "бюджета".
Гость
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