Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказал уверенность, что по итогам года экономические показатели в регионе улучшатся.

Текущая ситуация в экономике и прогноз на ближайшие три года обсуждался на заседании правительства республики.

«Экономика Карелия функционирует устойчиво, без сбоев. С хорошим запасом прочности… В первой полугодии у нас индекс производства на уровне прошлого года… Да, мы не снижаемся, но хотелось бы роста несмотря на наличие ряда объективных причин», — сказал Парфенчиков.

В числе таких причин он назвал модернизацию ряда крупных предприятий, которые на период технического перевооружения приостановили производство. Эффект от модернизации отразится на показателях в следующем году.

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