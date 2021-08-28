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Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения

Новости. Экономика
16:37, 29 Августа 2021
фото: АО «АЭМ-технологии» © Минэкономразвития Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказал уверенность, что по итогам года экономические показатели в регионе улучшатся.

Текущая ситуация в экономике и прогноз на ближайшие три года обсуждался на заседании правительства республики.

«Экономика Карелия функционирует устойчиво, без сбоев. С хорошим запасом прочности… В первой полугодии у нас индекс производства на уровне прошлого года… Да, мы не снижаемся, но хотелось бы роста несмотря на наличие ряда объективных причин», — сказал Парфенчиков.

В числе таких причин он назвал модернизацию ряда крупных предприятий, которые на период технического перевооружения приостановили производство. Эффект от модернизации отразится на показателях в следующем году.

Подробнее читайте в авторской рубрике Алексея Укконе "Ничего лищнего - только деньги".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Успешный
2021-08-29 18:56:16
Офф пассажиром за грибами напросился. Завтра будет у магнита на кукковке их продавать. Голод не тетка, натощак плакатиком на мосту трясти.
бюджет
2021-08-29 18:22:38
Интересно, а каким "кусочком" экономики власть "рулит"? Губер мог бы и детальнее рассказать......
Кеша
2021-08-29 18:56:42
бюджет,если бы он хоть чего то . кроме бабла знал .
Саныч
2021-08-29 18:03:39
Чем ближе выборы-тем лучше прогнозы. Достали.
nae
2021-08-29 17:24:34
Уверенности, основанной на ритуальных танцев с бубном вокруг костра с коллективным камланием и то больше доверяешь, чем уверенность главы, высказанная после заседания правительства.
Вася
2021-08-29 17:01:36
Пособие по безработице в нефтяной газовой и алмазной супердержаве-1500 руб это сафсем мало-где то ниже африки...
Вася
2021-08-29 17:00:31
самые низкие зарплаты и пенсии
Кеша
2021-08-29 18:57:02
Вася, опять у нас .
Вася
2021-08-29 16:59:47
А понятно царь хороший народ бестолковый не понимает свалившего на него счастья.
Вася
2021-08-29 16:58:32
Европе скоро капец настанет.
Вася
2021-08-29 16:55:37
Вспомните Ленина!!!! Кроме Надежды Константиновны Крупской была Инесса Арман и ещё какие-то крестьянки-пролетарки..
Гость
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