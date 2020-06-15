Власти Карелии прокомментировали идею оснащения школ камерами с распознаванием лиц

Министерство образования республики высказалось по поводу информации об оснащении российских школ камерами с распознаванием лиц.

Российские школы могут оснастить камерами, которые способны распознавать лица.

Сообщается, что умные камеры должны будут обеспечивать безопасность детей; следить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявлять посторонних. Видеонаблюдение предполагается установить внутри и снаружи учебных заведений.

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