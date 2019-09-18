Власти Карелии прокомментировали запрет продажи алкоголя в жилых домах

Федеральное правительство поддержало концепцию законопроекта депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв м, расположенных в жилых домах.

Инициатива депутатов грозит закрытием примерно 10 тысяч заведений по всей стране. В первую очередь, речь идет о точках по продаже пива.

В карельском правительстве о федеральной инициативе уже знают, но не в состоянии ее прокомментировать, поскольку из Москвы не поступили конкретные установки по законопроекту.

"Все, что там будет конкретно, наверно, вам сейчас никто не расскажет, пока Государственная дума это не примет", – заявила заместитель министра экономического развития и промышленности республики Карелия Елена Игнатенкова на встрече, посвященной проблемным вопросам в сфере оборота алкогольной продукции.

Мероприятие состоялось в стенах регионального Минэка в среду, 18 сентября.

По оценке экспертов, специализирующихся на торговле алкоголем, новые правила могут стать сюрпризом для предпринимателей в том случае, если будут приняты внезапно, без подготовительного периода, в течение которого владельцы торговых точек смогли бы перенести свой бизнес.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".