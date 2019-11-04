Власти Карелии просят увеличить квоты на вылов рыбы местным предприятиям

Глава региона Артур Парфенчиков заявил о необходимости увеличения квот на вылов рыбы карельским компаниям для бесперебойного обеспечения сырьем двух перерабатывающих предприятий в Кондопоге.

Артур Парфенчиков на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым, которая состоялась в Петрозаводске 1 ноября, заявил о необходимости создания благоприятных условий для двух карельских предприятий, которые будут специализироваться на переработке рыбы и креветки. Глава республики считает, что местным рыбодобывающим компаниям должны быть увеличиены квоты на вылов рыбы, чтобы кондопожские предприятия были обеспечены сырьем.

"В республике реализуется региональный проект экспорта продукции АПК, в соответствии с которым предусмотрено достижение объема экспорта продукции в размере 266 млн долларов США к концу 2024 года. Достичь данный показатель планируется за счет реализации трех инвестиционных проектов. Планируется к реализации инвестиционный проект Завод экстрактов «Заготпром», предлагающий создание предприятия полного цикла переработки замороженных ягод в экстракты, которые планируется поставлять в Европу и Азию. Кроме того, на территории моногорода Кондопога .. идет строительство двух заводов по переработке рыбы и в будущем креветки", - рассказал Парфенчиков.

При этом, по оценке главы Карелии, кондопожские предприятия могут столкнуться с дефицитом сырья.

«На наш взгляд, существуют определенные риски в обеспечении сырьем указанных рыбоперерабатывающих предприятий, что может негативно повлиять на достижение необходимых темпов роста данного вида экспорта. А справочно, по нашим подсчетам можем недополучить 24,5 млн долларов США. В этой связи мы просим дать поручение Минсельхозу России совместно с Росрыболовством рассмотреть возможность увеличения квот карельским рыбодобывающим компаниям, которые позволят не только полностью загрузить упомянутые предприятия, но и достичь показателей регионального проекта», - пояснил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось о том, что в Кондопожском районе планируют запустить производство по рыбопереработке.